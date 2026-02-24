Proteste in Iran il Comune di Milano esporrà uno striscione in sostegno alla popolazione

Il Comune di Milano ha deciso di esporre uno striscione in solidarietà con le proteste in Iran, motivato dalla crescente richiesta di libertà e diritti civili. L’iniziativa mira a sostenere la popolazione che chiede riforme e più libertà di espressione, con un messaggio chiaro e visibile in centro città. Lo striscione riporta la frase “Donna, vita, libertà”, simbolo della lotta delle donne iraniane e dei manifestanti. La scelta si inserisce in un gesto di vicinanza verso chi sfida il regime.

Da anni le proteste nonostante la durissima repressione del regime islamico. Polemiche per la precedente commemorazione di Mahsa Amini a Milano Il Comune di Milano ricorderà la lotta del popolo iraniano esponendo uno striscione con la scritta “Donna, vita, libertà”, il motto curdo diventato da anni simbolo delle proteste a Teheran contro il regime fondamentalista e per le libertà e lo stato di diritto. Un impegno in tal senso è stato approvato lunedì in consiglio comunale: era contenuto in un ordine del giorno presentato da Diana De Marchi (Pd) e firmato anche da numerosi consiglieri di maggioranza e due di opposizione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"Verità per Giulio Regeni": il Comune di Genova esporrà da martedì lo striscioneDa domani, il Comune di Genova esporrà lo striscione “Verità per Giulio Regeni”.

L’Iran alla prova delle proteste. Tara Riva: “Il sistema ha perso di legittimità per buona parte della popolazione”L’Iran si trova attualmente al centro di proteste che coinvolgono diverse sfaccettature della società e delle istituzioni.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

In Iran sono riprese le proteste contro il governoPer ora sono organizzate soprattutto dagli studenti universitari, e non è ancora chiaro come stia reagendo il regime ... ilpost.it

Iran, la guerra che non c’è (ancora) ma per cui gli Stati Uniti (e il resto del mondo) sembrano già prontiI colloqui restano aperti, ma sono molto fragili. Washington è pronta a entrare in azione, mentre il regime di Teheran è già al fronte con le proteste ancora in atto. L'esplosione del conflitto, oggi, ... wired.it

Nuove proteste studentesche in Iran Scontri nelle università, mentre si lavora alla prosecuzione dei colloqui sul nucleare @oss_romano x.com

NUOVE PROTESTE IN IRAN: IL MONDO LIBERO NON SI MERITA QUESTI RAGAZZI - Di Franco Londei Da diversi giorni sono scattate nuove proteste in Iran soprattutto in alcune università, a Teheran e nelle maggiori città. L’innesco lo hanno dato le comme - facebook.com facebook