Proprio lì nel reggiseno Laura Pausini sconcerta Sanremo | il dettaglio osé

Laura Pausini ha attirato l’attenzione a Sanremo quando ha mostrato un dettaglio osé nascosto nel reggiseno durante la sua esibizione. La cantante ha deciso di aggiungere un tocco di provocazione alla serata, sorprendendo il pubblico e i presenti in sala. La scena ha fatto il giro dei social e alimentato discussioni tra gli spettatori. La sua scelta ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione sul palco.

Il palcoscenico dell’Ariston è pronto a riaccendersi sotto il segno dell’autenticità e di un pizzico di scaramanzia d’altri tempi. A poche ore dal debutto, è proprio Laura Pausini a tracciare la rotta di quella che si preannuncia come un’edizione fuori dagli schemi rigidi del passato. In una recente chiacchierata, la cantante ha svelato come il segreto di questo Festival risieda nella capacità di rompere il muro con il pubblico a casa. “C’è una base di scaletta, ma Carlo vuole la spontaneità. Fin dall’inizio mi ha detto che non ama che le persone guardino il gobbo invece di guardare la telecamera, perché noi parliamo alla gente”, ha dichiarato l’artista, sottolineando la visione condivisa con il direttore artistico Carlo Conti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Laura Pausini è l’ultimo bersaglio del web, il caso Amoroso non ha insegnato proprio nullaNegli ultimi tempi, Laura Pausini è al centro di polemiche online che ricordano il caso Amoroso, evidenziando come ancora oggi si sottovalutino i rischi di una gestione superficiale delle critiche sui social.

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio.

[2026] TGR - Solarolo festeggia Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo

Argomenti correlati

Jutta Leerdam mostra la biancheria intima dopo l'oro nel pattinaggio di velocità: Dalla Nike intasca un milione di dollari; Jutta Leerdam e quel reggiseno da un milione di dollari. È il marketing, bellezza!; La zip abbassata per il reggiseno firmato, le lacrime per pubblicizzare un eyeliner: è polemica su Jutta…; L'addio di Jutta Leerdam a Milano: l'ultima provocazione da star.

Proprio lì, nel reggiseno. Laura Pausini sconcerta Sanremo: il dettaglio oséIl palcoscenico dell'Ariston è pronto a riaccendersi sotto il segno dell'autenticità e di un pizzico di scaramanzia d'altri tempi. A poche ore dal debutto, è ... thesocialpost.it

RDS - Non perdete la diretta con Laura Pausini! oggi alle 14:30 on-air su RDS e su #RDSsocialTV, canale 265 DTT con Giovanni Vernia e Petra Loreggian #RDSospiti #LauraPausini #IPeggioPiùSanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal bacio di Laura Pausini a Carlo #Conti alle lacrime per Pippo Baudo fino ai murales: tutto pronto per #Sanremo2026 x.com