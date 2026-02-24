Pronti ad imbarcarsi per la Sicilia con oltre 4 chili di cocaina in auto | arrestati

Un controllo di routine nel porto di Villa San Giovanni ha portato all’arresto di due uomini con oltre 4 chili di cocaina nascosti in auto. Il loro nervosismo ha insospettito le forze dell’ordine, che hanno deciso di ispezionare il veicolo. Durante la perquisizione, hanno trovato la droga nascosta nel bagagliaio. I due sono stati fermati prima di imbarcarsi in traghetto verso la Sicilia. La scoperta ha evitato che la sostanza arrivasse nel mercato locale.

I controlli della Guardia di Finanza al porto di Villa San Giovanni hanno permesso di scoprire la droga nascosta in un doppiofondo dell’auto, che avrebbe fruttato circa 650 mila euro Il nervosismo li ha traditi. L’atteggiamento agitato mostrato durante un controllo nei pressi del porto di Villa San Giovanni ha insospettito i militari, portando alla scoperta di un ingente carico di cocaina nascosto all’interno di un’autovettura diretta in Sicilia. Il comando provinciale della guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni due presunti corrieri, fermati mentre stavano per imbarcarsi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Ostia, arrestati con oltre 4 chili di cocaina: uno resta in carcere, l’altro scarceratoDue uomini sono stati arrestati a Ostia con oltre 4 chili di cocaina. Leggi anche: In macchina con oltre due chili di cocaina nel bagagliaio: arrestati due 33enni Argomenti correlati Pronti ad imbarcarsi per la Sicilia con oltre 4 chili di cocaina in auto: arrestati; RUSH: una data in Italia a marzo 2027; Milano Cortina arrivederci: l'aeroporto di Venezia si affolla di atleti in partenza; Tasse d’imbarco arretrate. I Comuni aeroportuali vanno di nuovo all’attacco. Milano Cortina arrivederci: l'aeroporto di Venezia si affolla di atleti in partenza. L'organizzazione ha trovato ampio favore fra gli addetti ai lavori, come raccontano al Marco Polo i tanti atleti internazionali pronti a imbarcarsi. x.com L'organizzazione ha trovato ampio favore fra gli addetti ai lavori, come raccontano al Marco Polo i tanti atleti internazionali pronti a imbarcarsi - facebook.com facebook