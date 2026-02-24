Pronostico Rijeka-Omonia | non perdono da settembre

Il Rijeka ha ottenuto una vittoria importante contro l’Omonia a settembre, grazie a un gol decisivo che ha cambiato le sorti della partita. Questa vittoria ha rafforzato la fiducia della squadra croata, che ora affronta lo spareggio con maggiore sicurezza. Non hanno subito sconfitte da allora e cercano di mantenere il ritmo contro gli avversari ciprioti. La sfida si annuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio agli ottavi.

Rijeka-Omonia è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Nonostante l'inferiorità numerica nella sfida d'andata, il Rijeka è riuscito a portare a casa un risultato vantaggioso – uno a zero – che permette di guardare con molto ottimismo a questa partita che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Conference League. Il Rijeka, una squadra che possiamo anche azzardare a dire abituata a giocare questi tipi di match, ha fatto capire di essere superiore in tutto e per tutto all'Omonia.