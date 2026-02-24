Promozione La Lentatese ferma una super Arconatese

La Lentatese ha fermato la capolista Arconatese grazie a una vittoria importante. La squadra ha sfruttato le occasioni e mantenuto alta la concentrazione, impedendo agli avversari di segnare. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti nella classifica, spezzando una serie di risultati negativi contro la squadra di testa. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri del campionato e apre nuovi scenari.

© Sport.quotidiano.net - Promozione. La Lentatese ferma una super Arconatese

L'impresa della domenica porta indiscutibilmente la firma della Lentatese che ferma addirittura la capolista Arconatese (alla seconda sconfitta casalinga della stagione dopo il ko nel girone di andata contro la Caronnese) conquistando tre punti pesantissimi che dovrebbero metterla oramai al riparo da spiacevoli sorprese. Con nove punti di vantaggio sul Sedriano la squadra di Mastrolonardo amministra un margine di grande sicurezza su tutte le altre e può addirittura strizzare l'occhio alla quinta posizione. Una vittoria nel segno della famiglia Angiò: segnano sia Antonio che Alessio in una domenica che difficilmente dimenticheranno.