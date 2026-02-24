promozione in versilia exploit degli attaccanti mancini remedi rodriguez e tedeschi al top

Un gol di Mancini ha provocato la vittoria del Pietrasanta contro il Forte dei Marmi, evidenziando le prestazioni offensive di Mancini, Remedi, Rodriguez e Tedeschi. Questi attaccanti hanno segnato in modo deciso, contribuendo a un risultato importante per le rispettive squadre. La partita ha mostrato quanto la fase offensiva possa fare la differenza nel campionato di Promozione in Versilia. La prossima giornata promette altri duelli tra i protagonisti di questa domenica.

In Promozione i personaggi assoluti della domenica appena passata in Versilia sono gli attaccanti: Gianmarco Mancini ed il solito Alessandro Remedi nel Pietrasanta, Samon Reider Rodriguez e Giacomo Tedeschi nel Forte dei Marmi. Qui Pietrasanta. Vincendo 3-1 (in rimonta) a Montelupo i biancocelesti si sono rifatti sotto per il terzo posto, mettendo nel mirino anche il secondo. La classifica a 7 turni dalla fine dice: 1ª Lampo Meridien a 51 punti; 2ª Jolo a 44; 3ª Montelupo a 40; 4ª Pietrasanta a 39; 5ª Forte dei Marmi e Ponte Buggianese pari a 34. Aver ritrovato nelle ultime settimane gol alternativi a quelli del bomber Alessandro Remedi (salito a 13 sigilli stagionali) è una risorsa importante per Leonardo Tocchini che per questo finale di stagione conta su Gabriele Ceciarini e soprattutto su un Gianmarco Mancini ora in fiducia: la sua doppietta stendi-Montelupo è stata tanta roba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella 14ª giornata di Promozione, penultima del girone di andata e del 2025, Pietrasanta e Forte dei Marmi affrontano sfide importanti.

