Processo Giulio Regeni nominato consulente difesa
Il processo per Giulio Regeni, il ricercatore friulano trovato morto al Cairo nel 2016, ha visto una nuova nomina di consulente della difesa. La decisione nasce dalla complessità nel trovare esperti di lingua araba che possano analizzare i dettagli del caso. La scelta mira a chiarire alcuni aspetti fondamentali delle indagini. La discussione tra le parti si concentra ora sulla validità delle testimonianze e sui riscontri linguistici disponibili.
Il processo per Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, prosegue tra difficoltà nel reperire esperti di lingua araba. La difesa ha nominato il consulente di parte. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giulio Regeni, riprende a febbraio processo ai quattro 007 egizianiA febbraio riparte il processo contro i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni.
Caso Giulio Regeni, la Consulta sblocca il processo per l’omicidio: era fermo da ottobreLa Corte Costituzionale ha deciso di sbloccare il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, fermo da mesi.