Processo al 90° lite Giletti-Facchetti su Calciopoli | Avete vinto scudetto prescritto

Massimo Giletti ha accusato Gianfelice Facchetti di aver vinto uno scudetto prescritto, scatenando una discussione acceso su Rai 2. La lite si è concentrata sulle accuse legate a Calciopoli, con Giletti che ha sostenuto che il titolo fosse ormai irrilevante. Facchetti ha risposto difendendo la propria posizione, mentre il dibattito si è infiammato durante la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio.

(Adnkronos) – Lite tra Massimo Giletti e Gianfelice Facchetti su Rai 2. Durante l'ultima puntata de 'Il Processo al 90°', programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, si è acceso il dibattito tra il giornalista e il figlio della bandiera ed ex presidente dell'Inter Giacinto Facchetti, scomparso nel settembre del 2006. Sul tavolo, ancora una volta, Calciopoli. Proprio come accaduto nella puntata della scorsa settimana, quando Giletti, dichiarato tifoso della Juventus, aveva animato il dibattito dopo il caso Bastoni, finito sul banco degli imputati dopo la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, partita valida per la 25esima giornata di Serie A e vinta dai nerazzurri 3-2, anche questa volta il giornalista ha aperto lo scontro dialettico richiamando l'inchiesta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.

Facchetti contro Giletti a Rai 2: “La relazione di Palazzi su mio padre vale zero”. “Ne faceva parte anche suo padre e quello scudetto è…”Gianfelice Facchetti ha commentato il commento di Giletti sulla relazione di Palazzi, definendola priva di valore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l'addio clamoroso; Moggi chiudeva gli arbitri negli spogliatoi: lite D’Alessandro-Giletti (che abbandona gli studi Rai) – VIDEO; Siete in malafede, Giletti litiga (su Bastoni e Calciopoli) a Processo al 90° e se ne va; Massimo Giletti furioso a Processo al 90°: Io con certa gente non parlo, poi lascia lo studio. Cosa è successo.

Processo al 90°, lite Giletti-Facchetti su Calciopoli: Avete vinto scudetto prescritto(Adnkronos) – Lite tra Massimo Giletti e Gianfelice Facchetti su Rai 2. Durante l’ultima puntata de ‘Il Processo al 90°’, programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, si è acceso il dibattit ... ilnapolionline.com

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti abbandona lo studio del Processo al 90° dopo uno scontro durissimo con Gian Luca Rossi su Bastoni, Rocchi e Calciopoli ... fanpage.it

RaiSport. . A Il Processo al 90’ il confronto tra Gianfelice Facchetti e Massimo Giletti. - facebook.com facebook