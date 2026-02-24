Prima serata Sanremo 2026 | scaletta completa cantanti e co-conduttori

Il Festival di Sanremo 2026 inizia questa sera al Teatro Ariston, dopo che la scelta di confermare la location ha suscitato molte discussioni tra gli organizzatori. La serata vede protagonisti i cantanti in gara e i co-conduttori, pronti a esibirsi davanti al pubblico televisivo. La scaletta prevede numeri di musica e intrattenimento, mentre gli spettatori attendono di scoprire le performance e gli ospiti speciali. La prima serata si conclude intorno alle 23.

La kermesse più amata dagli italiani prende il via questa sera, martedì 24 febbraio. Il Festival di Sanremo 2026 aprirà il sipario al Teatro Ariston di Sanremo, simbolo storico della manifestazione, con la diretta su Rai 1 alle 20.40. Tra emozioni, spettacolo e ospiti di alto profilo, la prima serata promette di catturare l’attenzione di tutto il Paese. Dopo mesi di attesa e curiosità, 30 Big sono pronti a salire sul palco per presentare i loro nuovi brani davanti al pubblico e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Prima serata: tutti i 30 Big in gara. Durante la serata inaugurale, ogni artista si esibirà davanti alla giuria. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

SANREMO 2026, SCALETTA PRIMA SERATA: BIG, OSPITI, CO-CONDUTTORI E OMAGGIIl Festival di Sanremo 2026 si apre con un grande spettacolo, dopo che la scaletta è stata definita e le prove sono state completate.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orariSanremo 2026 ha preso il via con un ritardo di qualche ora per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali, causando l’attesa tra il pubblico.

