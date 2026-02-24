Prima pagina Tuttosport | Juventus-McKennie qua la mano Torino D’Aversa la scelta della disperazione

La decisione di D’Aversa di escludere McKennie dalla formazione deriva da recenti problemi di condizione fisica del giocatore. La scelta ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono se sia stata la mossa giusta per la squadra. La situazione ha creato tensioni nello spogliatoio e ha portato a un acceso dibattito sulla gestione del roster. Intanto, la squadra si prepara alla prossima partita con una formazione rivista.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo trovato tra la Juventus e Weston McKennie per il rinnovo del centrocampista statunitense fino al 30 giugno 2030. Spiragli anche per il prolungamento dell'accordo con Dušan Vlahovic. Domani, alle ore 21:00, spazio al ritorno dei playoff di Champions League all'Allianz Stadium contro il Galatasaray: non dovrebbe farcela Gleison Bremer, mentre sarà presente Kenan Yildiz.