Prima pagina Gazzetta dello Sport | Loftus-Cheek che botta! Operato alla faccia fermo 2 mesi

Loftus-Cheek si è infortunato durante l’allenamento, a causa di una botta alla faccia, e si è sottoposto a un intervento chirurgico. L’intervento è stato necessario per riparare una frattura, che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. Il centrocampista ha rimediato la ferita durante una sessione di allenamento in vista delle prossime partite. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte del tecnico nelle prossime settimane.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-BodøGlimt, partita di ritorno dei playoff di Champions League in programma questa sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. I nerazzurri devono rimontare l'1-3 dell'andata e cercheranno di farlo sfruttando l'ottimo momento di Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un'analisi sulla sfida tra Napoli e Milan, sottolineando come, nonostante le imprese partenopee, il campionato rimanga ancora un obiettivo possibile per i rossoneri. Uno stop di due mesi: è questo quello che emerge per Ruben Loftus-Cheek, dopo il brutto colpo subito durante la sfida tra il suo Milan e il Parma