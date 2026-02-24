Prima pagina Corriere dello Sport | Loftus-Cheek la foto shock | operato tornerà tra 2 mesi

Loftus-Cheek si è operato a causa di un infortunio al ginocchio durante l'ultima partita, con il team medico che ha confermato un recupero di circa due mesi. La notizia è stata resa nota attraverso una foto diffusa in rete, che mostra il giocatore con il gesso e in riposo nel centro medico. I tifosi attendono aggiornamenti sulla sua condizione, mentre il club si prepara alle prossime sfide di campionato.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spera nella rimonta dell'Inter di Cristian Chivu contro il BodøGlimt nel ritorno dei playoff di Champions League. Stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro', i nerazzurri dovranno cercare di ribaltare la sconfitta (1-3) dell'andata in Norvegia. Sempre in Champions, domani (ore 18:45) si disputeranno anche Atalanta-Borussia Dortmund, con gli orobici che sognano la rimonta sui tedeschi e (ore 21:00) Juventus-Galatasaray, con i bianconeri che andranno alla caccia di un vero e proprio miracolo sportivo per rimontare ed eliminare i turchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Loftus-Cheek, che botta! Operato alla faccia, fermo 2 mesi”Loftus-Cheek si è infortunato durante l’allenamento, a causa di una botta alla faccia, e si è sottoposto a un intervento chirurgico.

Loftus-Cheek: foto impressionanti, ma operazione ai denti riuscita. Tornerà in campo tra due mesiLoftus-Cheek ha subito un trauma facciale durante una partita, causato da uno scontro con il portiere del Parma Corvi, che ha provocato la frattura del processo alveolare della mascella.

Corriere dello Sport: Juve senza grazia, Napoli nuovo con SantosLa prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal caso Kalulu e dalla Juventus che non ottiene la grazia FIGC ... tuttonapoli.net

Prima pagina CorSport: Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan. Oggi Allegri prova a tornare a -7In prima pagina, l'edizione odierna del Corriere dello Sport propone la caduta della Juventus con un titolo ad effetto sulla quarta maglia utilizzata ieri dai bianconeri contro il ... milannews.it

Uno stop di due mesi: è questo quello che emerge per Ruben Loftus-Cheek, dopo il brutto colpo subito durante la sfida tra il suo Milan e il Parma #Tuttosport x.com

