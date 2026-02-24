Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas oggi sul mercato all’ingrosso è stato influenzato dall’aumento della domanda durante le giornate fredde. Il valore del PSV, che rappresenta il punto di riferimento italiano, si aggira intorno ai 35,66 euro a megawattora. Questo dato, rilevato il 24 febbraio 2026, riflette le fluttuazioni di mercato e la crescente attenzione sulle fonti energetiche. Il valore attuale del gas naturale si mantiene stabile rispetto alle settimane precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 24 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,337 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a inizio febbraio. Dopo aver toccato valori superiori ai 40 euroMWh (circa 0,374 euroSmc) tra il 1 e il 5 Febbraio 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su livelli attorno ai 33-36 euroMWh (0,308-0,336 euroSmc) nella seconda metà del mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?; PUN Selectra luce e PSV gas 17 febbraio: crollo dei prezzi, luce -4,9%; Bollette di luce e gas in aumento a febbraio 2026: quanto si paga in più?; PUN Selectra luce e PSV gas 21 febbraio: buone notizie per i prezzi dell’energia.

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Offerte gas a febbraio 2026 a partire da 0,3550€/SmcLe offerte gas a febbraio 2026 possono aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ su questa voce di spesa: ecco le tariffe a partire da 0,3550€/Smc. facile.it

La nostra energia ti premia sempre, oggi ancora di più. Con E.ON Luce Premia scegli la sicurezza del prezzo della componente energia fisso per 2 anni. Inoltre premiamo la tua fedeltà facendoti risparmiare! Se resti con noi per 2 anni, cresce il valore de - facebook.com facebook