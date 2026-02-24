prezzi in media sono stabili ma casa e spesa rincarano

Il dato sulla stabilità dei prezzi nel 2026 deriva dalla constatazione che l’inflazione congiunturale si ferma allo 0,0%, ma le spese quotidiane aumentano. Tra le voci che crescono, i costi per casa e alimentari si fanno più pesanti. Le famiglie modenesi si trovano a dover fare i conti con rincari concreti, anche se i numeri ufficiali sembrano rassicuranti. La situazione si riflette nelle scelte di spesa e nelle abitudini di consumo.

Il 2026 si apre per il territorio modenese all’insegna di un’apparente bonaccia sul fronte dei prezzi, ma dietro la superficie di un’inflazione congiunturale ferma allo 0,0% si muovono correnti contrastanti che ridisegnano le abitudini di spesa dei cittadini. Secondo i dati rilevati dal Servizio Statistica comunale sulla base delle disposizioni Istat, il passaggio dal vecchio al nuovo anno non ha scosso l’indice generale Nic, che rimane ancorato ai livelli di dicembre 2025. Tuttavia, questa stabilità è il risultato di un delicato gioco di equilibri tra il rincaro dei beni, saliti dello 0,5%, e una boccata d’ossigeno arrivata dai servizi, che scendono invece dello 0,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milano, lusso immobiliare: prezzi stabili ma acquirenti più esigenti, focus su qualità e sostenibilità.A Milano, il settore immobiliare di lusso si conferma stabile, ma gli acquirenti diventano più esigenti.

Nascite stabili al San Jacopo: "Pistoia in linea con la media. Ma servono aiuti alle famiglie"Il punto nascita del San Jacopo a Pistoia si conferma stabile nel 2025, mantenendo un volume di parti costante nonostante il lieve calo demografico.

Comprare la prima casa costa più del prezzo: scopri tasse, notaio e spese nascoste!

