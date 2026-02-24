Prende vita il monumento a Marco Polo mai realizzato

La decisione di realizzare il monumento a Marco Polo nasce dalla volontà di commemorare il grande viaggiatore veneziano. L'Accademia di Belle Arti di Venezia ha aperto una mostra dedicata a Luigi Ferrari, uno degli artisti più influenti della scuola di scultura dell’Ottocento. La mostra si svolge nel Magazzino del Sale 3, dove sono esposti modelli e bozzetti dell’opera mai completata. L’esposizione offre uno sguardo dettagliato sul processo creativo e sulle ragioni che hanno fermato il progetto.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga L’Accademia di Belle Arti di Venezia presenta, negli spazi del Magazzino del Sale 3, una mostra dedicata a Luigi Ferrari (1810-1894), tra i protagonisti della scuola di Scultura ottocentesca dell'istituzione. L’esposizione si inserisce nel progetto City Open Museum, sostenuto dai finanziamenti Pnrr promossi dal Ministero dell’Università e della ricerca, con capofila l’Accademia di Belle Arti di Carrara, e restituirà per la prima volta al pubblico, in digitale e in scala, il monumento a Marco Polo progettato da Ferrari e mai realizzato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Senna’s monumento commemora il sogno di Marques non realizzato nel Gran PremioA Imola, davanti al monumento di Ayrton Senna, il direttore di gara della Formula 1, Rui Marques, si ferma per ricordare il sogno mai realizzato del pilota brasiliano. Fino alla Cina da Pescara: un viaggio di 205 giorni “Sulle orme di Marco Polo” senza mai salire su un aereoDavide Lupinetti, il giovane regista di Silvi, ha completato un viaggio di 205 giorni da Pescara fino in Cina, senza mai prendere un aereo.