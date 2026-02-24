Prende l' auto per andare a picchiare un sindacalista | sciopero in Brt riuscito nessun camion è passato

Un camionista ha provocato lo sciopero in Brt, dopo aver tentato di aggredire un sindacalista. La causa è l’episodio di violenza che ha coinvolto un rappresentante dei lavoratori nei giorni scorsi. Per tutta la giornata, nessun mezzo ha circolato negli stabilimenti di Milano e Saronno, rendendo difficile il trasporto di merci. La protesta ha portato a un blocco totale delle operazioni, con le aziende che hanno dovuto sospendere le consegne.

È riuscito lo sciopero indetto per lunedì 23 febbraio in tre stabilimenti di Brt (due nel Milanese e uno nel Saronnese) in seguito all'aggressione a un sindacalista, avvenuta nei giorni scorsi. Lo sciopero è stato indetto dalla Cgil Ticino Olona ed è scattato a Sedriano, Albairate e Origgio. Allo stesso tempo, davanti al sito di Sedriano, è stato organizzato un presidio dalle 8 alle 13. “L'adesione è stata ottima, e nella mattinata non è entrato né uscito un camion”, ha detto Mario Principe, segretario Cgil Ticino Olona. Tutto era iniziato con una trattativa in video conferenza. Marco Cillo, segretario della Filt-Cgil Ticino Olona, era in sede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Marco Cillo, sindacalista milanese preso a pugni da un imprenditore: sciopero in BrtUn sindacalista milanese è stato colpito durante un confronto con un imprenditore in videocollegamento.

Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver BrtUn sindacalista è stato aggredito durante una riunione alla camera del lavoro di Legnano, causata da un conflitto tra le parti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L’auto prende fuoco improvvisamente in via Cairoli: nessun ferito; L'auto prende fuoco in mezzo alla strada, il conducente riesce a mettersi in salvo; Scontro tra auto e moto che prende fuoco. L'incidente lungo la statale 34 del Lago Maggiore; L'auto si schianta contro un albero e prende fuoco, Lucia Salcone muore a 47 anni. Arrestato il marito: era una messinscena.

L’auto prende fuoco improvvisamente in via Cairoli: nessun feritoL’incendio è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via dei Mille: paura per i passeggeri dell'auto; sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco ... giornaledibrescia.it

Auto prende fuoco nella notte e viene divorata dalle fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogoVERONA - Allarme per un'auto in fiamme in via Lazzaretto, a Verona. L'incendio si sviluppato intorno alle 22.40 di ieri, domenica ... msn.com

L'auto prende fuoco in mezzo alla strada, il conducente riesce a mettersi in salvo - facebook.com facebook