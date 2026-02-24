premio fabio lucchesi iscrizioni posticipate al 27 marzo

Il termine per le iscrizioni alla nona edizione del concorso “L’essenziale è invisibile agli occhi” è stato prorogato al 27 marzo. La decisione permette a studenti e insegnanti di partecipare al premio dedicato a Fabio Lucchesi, maestro che ha sempre promosso la solidarietà e il rispetto ambientale. La manifestazione, sostenuta da enti locali e scolastici, mira a coinvolgere le giovani generazioni in progetti creativi e significativi. Le iscrizioni continuano ad arrivare da diverse scuole della zona.

C’è tempo fino al 27 marzo per iscriversi alla nona edizione del concorso “L’essenziale è invisibile agli occhi” - promosso dall’Associazione Equinozio, con il Patrocinio del Comune di Lucca, del Comune di Capannori, della Provincia di Lucca e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara - in ricordo di Fabio Lucchesi, maestro elementare, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante. Fabio Lucchesi è prematuramente scomparso 10 anni fa e l’Associazione di commercio equo e solidale Equinozio – di cui Fabio è stato uno dei soci fondatori – ha deciso di ricordarlo con un concorso in sua memoria, rivolto alle scuole primarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

