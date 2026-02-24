Premio Cambiamenti a Ravenna premiate le start up dell’innovazione

Il Premio Cambiamenti si tiene a Ravenna per premiare le start-up più innovative in Italia. La causa è il crescente interesse verso le imprese che sviluppano nuove tecnologie e soluzioni digitali. L’evento si svolge nella sala Bedeschi della CNA, dove decine di imprenditori presentano i loro progetti. La giornata offre l’opportunità di conoscere da vicino le idee che potrebbero cambiare il futuro del settore. La competizione continua con numerose proposte da valutare.

La sala Bedeschi della CNA di Ravenna ha ospitato lunedì 23 febbraio la tappa provinciale del concorso nazionale “Cambiamenti”, dedicato alle start up innovative. Tre le imprese premiate al termine della selezione: il primo posto è andato a RAPCO2, che ha sviluppato una tecnologia chimico-biologica capace di catturare la CO2 negli ambienti chiusi e trasformarla in composti chimici ed eFuel, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici. Secondo premio ex aequo per Aura, che applica sistemi di illuminazione intelligente e scientificamente ottimizzata per il settore agricolo, e Totally Innovation, piattaforma per la gestione della musica in-store che consente di abbattere i costi delle licenze obbligatorie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Start-up pronte. Torna Il premio “Cambiamenti”Le start-up varesine si preparano a partecipare nuovamente al premio “Cambiamenti”, un’occasione per confrontarsi con le migliori idee imprenditoriali del panorama italiano.

46 start-up abruzzesi iscritte al premio Cambiamenti 2026: 13 sono del ChietinoQuarantasei start-up abruzzesi si sono iscritte alla nuova edizione del premio Cambiamenti 2026.