Preghiera della sera 24 Febbraio 2026 | Concedimi una notte serena

Il testo della preghiera della sera del 24 febbraio 2026 nasce dalla volontà di offrire un momento di pace dopo una giornata intensa. La richiesta di una notte serena si rivolge a Dio per allontanare ansie e tensioni accumulate durante il giorno. La preghiera invita a trovare conforto nel riposo, confidando nell’amore divino. In un mondo sempre più frenetico, questa semplice richiesta risuona come un gesto di fiducia e speranza.

Concedimi una notte serena”: la preghiera della sera per scacciare le preoccupazioni di questo girono giunto al termine e riposare nell’amore di Dio. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera della sera 8 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua misericordia”Questa sera molte persone si sono raccolte per recitare la preghiera della sera.

Preghiera della sera 29 Gennaio 2026: “Concedimi l’acqua viva”Questa sera molti si sono raccolti in preghiera, chiedendo a Dio l’acqua viva per affrontare le difficoltà.

Argomenti correlati

La morte del piccolo Domenico, Meno rumore, più rispetto. Meno curiosità, più preghiera; La Quaresima apre il cammino verso la Settimana Santa: preghiere, processioni e viabilità modificata; Il programma della Quaresima alla Porziuncola; Bimba morta a Vernio, veglia di preghiera in parrocchia e raccolta fondi per la famiglia.

Preghiera della sera, 21 Febbraio 2026: Non voglio perderti di vistaConsegniamo il cuore a Maria nella preghiera della sera: chiediamo una fede forte per scorgere i segni di speranza per un nuovo domani. lalucedimaria.it

Ormai è sera Signore. Son qui in preghiera. Ti ringrazio per la giornata che ho appena trascorso. Ti chiedo scusa per il bene che non ho fatto. Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone: son davvero felice per esser riuscito a mettermi in ascolto. Tu sei la n x.com

Questa sera alle 19.30, a Santa Croce in Gerusalemme, il secondo appuntamento con il cammino mensile diocesano di preghiera per la pace dal titolo “Missione di Pace – Viaggio nello Spirito”. Il momento di preghiera è organizzato dal Centro Missionario de - facebook.com facebook