Pratogrande Sport SSD | pioggia di record alla Coppa Los Angeles di Monza

La Pratogrande Sport SSD ha ottenuto numerosi record alla Coppa Los Angeles di Monza, causati dal grande impegno dei nuotatori durante la quarta tappa. La giornata si è svolta in condizioni di pioggia, ma questo non ha fermato le performance eccellenti dei giovani atleti. Con numerose prestazioni migliorate, il team ha dimostrato di essere in forma. La manifestazione si è conclusa con risultati sorprendenti e un senso di soddisfazione generale.

Si chiude con un bilancio decisamente positivo anche la IV prova di Coppa Los Angeles, andata in scena a Monza, che manda in archivio un’altra giornata ricca di soddisfazioni per il Nuoto Team PratoGrande di Garlate. Come illustrato dalla preparatrice Gioia Mazzariello, la trasferta brianzola si è infatti conclusa con ben 13 nuovi record personali, a conferma dell’ottimo stato di forma e del costante lavoro svolto in vasca dagli atleti. Protagonista Tommaso Bonacina, capace di migliorarsi nei 200 stile libero, nei 50 rana e nei 100 rana. Prestazione brillante anche per Arianna Cattaneo, che firma il proprio primato nei 100 stile libero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Pioggia, neve e vento rovinano il Natale in California: alto rischio di inondazioni, stato d’emergenza a Los Angeles NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storicoLa città di Los Angeles si prepara a ospitare l’NBA All-Star 2026, un evento che promette di essere unico nel suo genere.