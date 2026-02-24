Prandelli | Mi gioco una pizza sulla rimonta della Juve Ma in Champions andrà il Como

Prandelli ha scommesso su una rimonta della Juventus, puntando su una possibile vittoria nella partita di ritorno. La sua fiducia nasce dalla convinzione che la squadra possa recuperare uno svantaggio e avanzare in Champions League. Nel frattempo, ha commentato che il Como potrebbe qualificarsi nella stessa competizione, sottolineando l’importanza di una buona prestazione. Prandelli si è mostrato ottimista sulla sfida contro i turchi, considerando Spalletti un elemento chiave.

"Il Galatasaray all'Ali Sami Yen è una squadra, fuori casa un'altra: c'è un abisso. Per la Juventus sarà complicato rimontare il 5-2 dell’andata, ma non impossibile. La storia è ricca di rimonte epiche, i bianconeri devono crederci e provarci", assicura Cesare Prandelli, doppio ex della sfida. L'ex ct azzurro, oltre ad aver giocato nella Juventus (1979-85), dopo l'avventura alla guida dell'Italia (2010-2014) ha allenato a Istanbul. Se la giocherebbe una pizza sulla Juventus agli ottavi? "Una pizza, sì. Segnare tre-quattro gol a Osimhen e compagni senza subirne sarà difficile, ma dopo il primo tempo di Istanbul chi si sarebbe immaginato un Galatasaray che fa tre reti in 45 minuti ai bianconeri? La squadra di Spalletti può riuscirci, perché no? Se passi in vantaggio nei primi venti minuti, poi l'aspetto psicologico cambia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

