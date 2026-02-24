Povero gabbiano

Un video che mostra un gabbiano in difficoltà ha causato grande sorpresa tra gli spettatori. La registrazione, diffusa sui social, mostra l’uccello che si muove in modo insolito e sorprendente. Molti si chiedono se sia stato manipolato o frutto di un evento naturale raro. Il filmato sta facendo il giro del web, attirando l’attenzione di chi si interessa di fauna e di misteri inaspettati.

© Ultimouomo.com - Povero gabbiano

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare questo video piuttosto incredibile. Sembra finto, all’inizio, fino a un certo punto, poi va troppo oltre per essere pensato dall’AI. Solo la realtà può essere così assurdamente e ridicolmente umana. Insomma siamo a Istanbul, per la precisione a Zeytinburnu (secondo Wikipedia, in inglese, un’antica fortezza bizantina sulla parte europea della città, diventato oggi quartiere “working-class”), durante la finale di un campionato amatoriale. Rossi contro blu. I rossi sono l’Istanbul Yurdum Spor (ma vi invito a dare un occhio anche alla pagina Instagram degli avversari, del Mevlanakapi Guzelhisar, e in particolare alle grafiche matchday ). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com Ultima replica de ’Il gabbiano’ di ?echovIl Teatro del Giglio ospita oggi alle 16 l’ultima replica di “Il gabbiano” di Anton Cechov, tradotto da Danilo Macrì. Il gabbiano di Anton ?echov al Teatro ArgentinaAl Teatro Argentina, dal 7 al 18 gennaio, va in scena povero gabbiano Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Speciale 8 marzo: cena con delitto; Gabbiano abbattuto da una pallonata, il calciatore non ci pensa su due volte: salvataggio da brividi; MotoGP altro taglio degli americani: addio Phillip Island arriva Adelaide. Gabbiano abbattuto da una pallonata, il calciatore non ci pensa su due volte: salvataggio da brividiGabbiano abbattuto da una pallonata durante una partita in Turchia: un calciatore lo salva praticandogli il massaggio cardiaco in campo ... fanpage.it Gabbiano lanciato come una palla. Cinque marocchini denunciati mentre giocavano nel fiumeLa Polizia ha individuato i giovani alle prese con il crudele passatempo. Il testimone è un diciannovenne che passava in via della Scogliera. Si lanciavano da una riva all’altra del Serchio un povero ... lanazione.it