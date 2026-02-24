PNRR Vinciguerra | Ultimo miglio decisivo | per la Campania la sfida è l’attuazione

Vincenzo Vinciguerra evidenzia che la messa in pratica del PNRR rappresenta l’ultima sfida per la Campania, a sei mesi dalla scadenza europea del 31 agosto 2026. La regione deve ora concentrarsi sull’attuazione dei progetti, dopo aver ottenuto le risorse necessarie. La sua analisi si focalizza sulla difficoltà di tradurre le assegnazioni in iniziative reali e durature. Il tempo a disposizione si riduce e la pressione aumenta.

Tuttavia, sul fronte degli obiettivi risultano raggiunti 366 milestone e target su 575 (63,7%), mentre 209 traguardi restano concentrati nell’ultimo miglio. A fine novembre 2025, 416.320 progetti risultano in chiusura o completati (75,6%), ma 120.193 sono ancora in esecuzione, con una spesa sostenuta che supera i 101 miliardi senza coincidere automaticamente con la piena realizzazione degli interventi. In Campania, dove si contano 27.016 progetti e a Napoli 81 interventi per quasi un miliardo di euro complessivi, il nodo centrale resta la capacità amministrativa di chiudere cantieri, completare verifiche e garantire servizi effettivamente attivi entro il 2026, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Corte dei conti e delle recenti misure di semplificazione introdotte dal Governo. 🔗 Leggi su 2anews.it

