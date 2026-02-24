playstation tv potrebbe tornare con la ps6

Una nuova indiscrezione suggerisce che il PlayStation TV potrebbe tornare sul mercato, a causa della crescente domanda di dispositivi portatili per il gaming. Fonti vicine alla produzione indicano che Sony sta valutando questa opzione in vista di un possibile lancio della PS6, accompagnata da una versione compatta da usare ovunque. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che attendono sviluppi concreti da parte dell’azienda.

nuove indiscrezioni sul fronte hardware gettano luce su un possibile ritorno del PlayStation TV, valutato in un contesto di lanci futuri che includerebbe la PS6 e una versione portatile. le voci chiedono se Sony possa rilanciare un dispositivo di questo tipo per offrire accesso a una libreria di giochi su schermo grande, mantenendo una proposta differente rispetto alle console di casa. un nuovo playstation tv non confermato ma potrebbe completare la lineup hardware. Non esiste una conferma ufficiale riguardo a un nuovo playstation tv. Le ricostruzioni indicano una possibile integrazione come elemento della lineup hardware, pensata per accompagnare la PS6 e una versione portatile dedicata.

