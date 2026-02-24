Playoff Champions Inter eliminata

L'Inter esce dalla Champions League dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, che conquista gli ottavi grazie alla vittoria per 2-1 a Milano. La causa principale è stata una prestazione deludente dei nerazzurri, che non sono riusciti a reagire nel secondo tempo. La squadra norvegese, invece, ha mostrato determinazione e concretezza, portando a casa il risultato. La partita si conclude con il BodoGlimt che avanza nel torneo, lasciando l'Inter fuori dalla competizione.

22.53 L'Inter saluta la Champions League. Agli ottavi va il BodoGlimt, che vince anche a Milano (1-2), dopo il successo 3-1 in Norvegia. Parte forte l'Inter. Esposito non trova la porta, Dimarco, Thuram e Frattesi trovano la risposta di Haikin. Nella ripresa, i norvegesi segnano approfittando di un errore di Akanji, Blomberg impegna Sommer,tap-in vincente di Hauge (58'). Reazione Inter: palo di Akanji. Il raddoppio di Evjen chiude i discorsi al 72'. Arriva troppo tardi il gol in mischia di Bastoni (77').