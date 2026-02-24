Planet Funk video intervista Blooom | Un disco di rinascita Alfa e Michielin bravi artisti

Alex Neri dei Planet Funk ha spiegato che la causa dell’ultimo album, Blooom, risiede nel desiderio di rinascita musicale. Durante l’intervista, ha parlato delle collaborazioni con Alfa e Michielin, considerandole un elemento chiave nel progetto. Neri ha anche condiviso come la pandemia abbia influenzato il processo creativo, portando a un lavoro più intenso e personalizzato. L’album rappresenta un nuovo capitolo per il gruppo e riflette il loro stato d’animo attuale.

© Spettacolo.eu - Planet Funk, video intervista Blooom: «Un disco di rinascita, Alfa e Michielin bravi artisti»

La nostra video intervista ad Alex Neri dei Planet Funk, in occasione dell’uscita di Blooom, il nuovo album di inediti del collettivo elettronico. La nostra video intervista ad Alex Neri dei Planet Funk, in occasione dell’uscita di Blooom, il nuovo album di inediti del collettivo, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. L’album è stato pubblicato su etichetta Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e in cd e vinile da Self Distribuzione. Un percorso che oggi si traduce in un disco di dodici tracce. Nel corso di questo viaggio la musica si è intrecciata inevitabilmente con la vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Planet Funk, dalla doppia tragedia alla rinascita con Blooom: «Un sogno ci ha spinti a tornare». L’intervistaI Planet Funk, band italiana riconosciuta a livello internazionale, tornano con il nuovo album Leggi anche: I Planet Funk annunciano l’album Blooom, da ora in pre-order Planet Funk, Blooom, intervista: «Un disco di rinascita, Alfa e Michielin bravi artisti»