Pizza canto e divertimento | al via Karaoke Family Night da Rossopomodoro Giugliano

Rossopomodoro Giugliano ha organizzato la prima “Karaoke Family Night” per attirare famiglie e appassionati di musica. La decisione nasce dalla crescente richiesta di eventi che uniscano buon cibo e svago. Durante la serata, i partecipanti possono cantare e gustare le specialità della pizzeria, creando un’atmosfera conviviale. L’iniziativa si svolge ogni giovedì nel cuore del “Parco Commerciale Grande Sud”, offrendo un’alternativa di intrattenimento per tutte le età.

Giugliano in Campania. Il giovedì sera a Giugliano si accende di musica e allegria. Presso "Rossopomodoro", al "Parco Commerciale Grande Sud", debutta un nuovo appuntamento fisso dedicato a chi ama la buona cucina e il divertimento condiviso: la "Karaoke Family Night". L'idea nasce dalla voglia di trasformare la classica cena fuori in un'esperienza memorabile per tutte le età. Non la solita serata karaoke, ma un format pensato su misura per le famiglie: un ambiente accogliente dove i bambini possono divertirsi a intonare le loro hit preferite e gli adulti possono sfidarsi sui grandi classici della musica italiana e internazionale, il tutto tra un morso a una verace pizza napoletana e un brindisi in compagnia.