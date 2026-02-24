Pittoni Lega | Punteggio dei corsi sostegno legato a livello formativo

Pittoni, esponente della Lega, afferma che il punteggio dei corsi sostegno dipende dal livello formativo degli studenti. La sua posizione nasce dalla preoccupazione che i social abbiano favorito una visione parziale della questione. Pittoni sottolinea che i social permettono a tutti di esprimersi, ma non lo costringono a condividere opinioni che, a suo avviso, sono influenzate da interessi di parte. La discussione sulla valutazione continua.

"I social danno spazio a tutti. Ma non obbligano me a fare da cassa di risonanza alla faziosità di chi riesce a vedere solo il proprio interesse. Chiariamo allora che i corsi Tfa e Indire sul sostegno è giusto siano differenti perché differente è il livello di formazione dei docenti che vi si rivolgono. Imporre il corso per principianti anche a chi vanta adeguata esperienza specifica, sarebbe solo uno dei tanti modi per spillargli soldi. Completata la formazione, non c'è motivo di differenziare il punteggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFS Sostegno Indire, Pittoni (Lega): “Giusto ridurre i sacrifici dei docenti”L'articolo analizza la proposta di ridurre i sacrifici economici dei docenti attraverso il TFS Sostegno Indire, con il sostegno di Pittoni (Lega).

Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026, Pittoni (Lega): elenchi regionali sono per tutti gli idonei dei concorsi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Corsi sostegno Indire, Pittoni (Lega) spiega perché danno gli stessi punti del Tfa ma costano meno; Scuola, Pittoni (Lega): Punteggio corsi sostegno legato al livello formativo. Differenze giustificate in ingresso, non al termine; GPS 2026 e sostegno: l'equiparazione è fatta, le polemiche sono aperte; Centri Nautici Lega Navale Italiana 2026: al via le iscrizioni ai corsi estivi residenziali.

SCUOLA – PITTONI (LEGA), PUNTEGGIO CORSI SOSTEGNO LEGATO A LIVELLO FORMATIVOScopri perché il punteggio corsi sostegno deve essere differente per garantire equità nella formazione degli insegnanti. informazionescuola.it

Corsi sostegno Indire, Pittoni (Lega) spiega perché danno gli stessi punti del Tfa ma costano menoIl Decreto legge n. 127 del 9 settembre 2025 ha disposto l’avvio di un nuovo ciclo di percorsi INDIRE per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, da concludersi entro il 31 dicembre 2026 ... tecnicadellascuola.it

SCUOLA – PITTONI (LEGA), PUNTEGGIO CORSI SOSTEGNO LEGATO A LIVELLO FORMATIVO x.com

Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): elenchi regionali prima possibilità per evitare il “selezionificio” senza fine. https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-pittoni-lega-elenchi-regionali-prima-possibilita-per-evitare-il-selezionificio-senza-fine/ - facebook.com facebook