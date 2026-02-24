Pippo Ricotti è morto Era titolare di un negozio nel Milanese lo conoscevano in tanti

La morte di Pippo Ricotti è stata causata da un improvviso malore durante una mattina di lavoro. Ricotti, 68 anni, gestiva da oltre quattro decenni il negozio di scarpe Whouw in via Roma a Melegnano, dove era conosciuto da molti clienti e amici. La sua presenza costante e il rapporto diretto con la clientela avevano fatto di lui un punto di riferimento nel centro del paese. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Melegnano in lutto per la scomparsa del commerciante Pippo Ricotti, da tempo impegnato anche in politica. Il sindaco: "Perdiamo un pezzo di storia" Ricotti è morto lunedì 23 febbraio. La notizia si è subito diffusa nella cittadina a sud-est di Milano. "Con la morte di Ricotti, il commercio di Melegnano perde un pezzo di storia", ha commentato il sindaco Vito Bellomo: "A nome dell'intera comunità locale, ci stringiamo alla moglie e ai figli in questo momento di immenso dolore". All'attività lavorativa, da qualche tempo Ricotti aveva affiancato l'impegno politico, fondando insieme ad altri, nel 2012, la lista civica Insieme Cambiamo.