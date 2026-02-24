Pippo Baudo apre la prima serata di Sanremo 2026!

Pippo Baudo ha aperto la prima serata di Sanremo 2026, causa la sua scomparsa lo scorso agosto. Carlo Conti ha annunciato che questa sarà la prima edizione senza il celebre conduttore, che ha segnato la storia del festival. La cerimonia si svolge con un omaggio speciale e una grande emozione tra il pubblico. La serata prosegue con lo spettacolo e le esibizioni degli artisti in gara.

Ad aprire il Festival di Sanremo 2026 sarà. Pippo Baudo. Carlo Conti lo ha dichiarato più volte nelle ultime settimane e lo ribadisce a poche ore dall’inizio della kermesse: quella al via questa sera, più che la sua ultima volta all’Ariston, sarà la prima senza Baudo, scomparso lo scorso agosto. Ed è a lui che è dedicato il 76° Festival. Nelle scelte, nella comunicazione e in generale nel suo mondo di fare TV, quindi anche Sanremo, Conti è molto ‘baudiano’. Ma per omaggiare uno dei miti del piccolo schermo italiano ha pensato di andare oltre e lasciare proprio che sia il Pippo Nazionale ad aprire Sanremo 2026: La voce che dirà ‘Benvenuti al Teatro Ariston di Sanremo’ sarà quella di Pippo ha annunciato Conti durante la conferenza stampa della prima serata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Si apre Sanremo nel nome di Pippo Baudo

Sanremo 2026, la prima conferenza stampa e le parole di Carlo Conti: "Doveroso dedicare il festival a Pippo Baudo"

Pippo Baudo apre la prima serata di Sanremo 1993

