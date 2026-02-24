Pioggia di medaglie per le giovani atlete dell' A S D Attimi di Danza al Trofeo Partenope

Domenica 22 febbraio, presso il Country Sport di Avellino, si sono svolte le gare del Trofeo Partenope, competizione interprovinciale di ginnastica ritmica. Le giovani atlete dell’A.S.D. “Attimi di Danza” di Atripalda, guidate dal tecnico Martina Pepe, hanno ottenuto risultati significativi sia nelle prove di squadra sia in quelle individuali, a corpo libero e con gli attrezzi.Nel dettaglio, per la Bronze Cup Primo Livello:1° posto e medaglia d’oro nella squadra corpo libero: Battista Chiara, Cucciniello Aurora, Galdieri Fatima.3° posto e medaglia di bronzo individuale corpo libero: Santosuosso Antonia, Sandoli Maria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Campionato Libertas, pioggia di medaglie per le atlete di Bassano in TeverinaDomenica 25 gennaio, nella palestra comunale di Soriano nel Cimino, si è svolta la prima tappa del campionato interprovinciale di Libertas Viterbo.

Judo. Trofeo Maremma ad Albinia. Pioggia di medaglie sui cussiniAd Albinia si è disputata la quarta tappa del Trofeo Maremma di judo, un evento che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti provenienti da società toscane e del Lazio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pioggia di medaglie per l’Italia, ma i legni non mancano…Meno i quinti posti; Pioggia di medaglie per i cuochi di Frosinone: oro, argento e bronzi ai Campionati della Cucina Italiana 2026; Sci alpino, pioggia di successi e di medaglie per i giovani atleti campani; Trionfo Euregio: pioggia di medaglie ai Giochi Olimpici Invernali.

Il Centro Taekwondo Alghero brilla su due fronti: pioggia di medaglie tra Oristano e Busto ArsizioUna domenica da incorniciare per il Centro Taekwondo Alghero, protagonista di una straordinaria impresa sportiva su due fronti agonistici di altissimo ... algheroeco.com

Torneo Partenope, pioggia di medaglie per la Gyminkos di Marina De Santo: tre ori al Country SportGrande successo per la Gymnikos Avellino al Torneo Partenope, disputato presso il Country Sport, dove le giovani atlete irpine hanno conquistato un bottino complessivo di 13 medaglie: 3 ori, 7 argenti ... irpiniaoggi.it

La magia della Ginnastica Ritmica ha illuminato la Campania! La 1ª Prova Regionale – Trofeo Partenope è stata un trionfo di eleganza, determinazione e spirito sportivo. Le nostre atlete hanno trasformato il Palazzetto di Giugliano in un palcoscenico di pura - facebook.com facebook