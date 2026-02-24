Pinocchio tutto da ridere | teatro per ragazzi al Fenaroli di Lanciano

Pinocchio tutto da ridere ha attirato numerosi spettatori al teatro Fenaroli di Lanciano, grazie alla sua rappresentazione divertente e coinvolgente. La produzione del teatro Zeta dell'Aquila, diretta da Brando Minelli, ha portato in scena un adattamento originale della celebre fiaba. Durante lo spettacolo, i giovani hanno seguito le avventure del burattino con grande entusiasmo, mentre gli attori hanno coinvolto il pubblico con humor e energia. La serata ha regalato un momento di spensieratezza a tutte le età.

La rilettura del capolavoro di Collodi proposta dalla Teatrozeta Young Company è il terzo capitolo di una serie di rivisitazioni "tutte da ridere" realizzate dal direttore artistico Manuele Morgese. Sulla linea del mero "avanspettacolo" di un colorato cabaret, l'intreccio classico viene rivoluzionato per dar forma a giochi metateatrali, canzoni dal vivo, scene coreografate e risate assicurate.