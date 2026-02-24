Piero Gobetti | un’altra idea dell’italia focus Anassilaos

La morte di Piero Gobetti nel 1926 è stata causata dal regime fascista, che aveva intensificato la repressione contro gli intellettuali e gli oppositori politici. L’Associazione Culturale Anassilaos dedica una conferenza al suo pensiero, sottolineando come il suo impegno abbia sfidato le autorità dell’epoca. Durante l’evento, si approfondiscono le idee di Gobetti sulla libertà e la democrazia, con particolare attenzione alle sue opere e agli articoli pubblicati. La discussione si concentrerà sulle sue intuizioni ancora oggi attuali.

Nel Centenario della morte (1901-1926) l 'Associazione Culturale Anassilaos rende omaggio a Piero Gobetti con una lezione del prof. Antonino Romeo, deputato Deputazione di Storia Patria per la Calabria e componente del Direttivo ICSAIC. In programma martedì 24 febbraio alle ore 17,30 presso lo Spazio Open l'iniziativa sul tema "Piero Gobetti: un'altra idea dell'italia". L'incontro, promosso congiuntamente con Spazio Open, è patrocinato dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dall' Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (ICSAIC).