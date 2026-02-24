Pienone di laboratori con i giovani Anche Zuppi e Bersani ‘interrogati’

Il grande afflusso di giovani ai laboratori è causato dall’evento dedicato al 80° anniversario della Costituzione, in programma il 25 marzo nella Sala del Tricolore. Zuppi e Bersani partecipano come relatori, mentre studenti e operatori educativi si confrontano sulle sfide attuali. La partecipazione massiccia dimostra l’interesse vivo per i temi civici e costituzionali tra le nuove generazioni. La giornata prosegue con interventi e discussioni aperte a tutti i partecipanti.

© Ilrestodelcarlino.it - Pienone di laboratori con i giovani. Anche Zuppi e Bersani ‘interrogati’

Il primo evento del Cerci si terrà il 25 marzo, dal titolo ‘Il presente della Costituzione. I giovani, gli studenti e le agenzie educative di fronte all’80esimo’, in Sala del Tricolore. Poi salto nel 1946 con ‘La prima cosa bella’, incontro per le scuole superiori, con Livia Turco (presidente Fondazione Nilde Iotti), Patrizia Dogliani(storica), Anna Rossomando (vicepresidente Senato). Letture, testimonianze con l’attrice Fabrizia Sacchi, moderatrice, Emma Nicolazzi Bonati. Obiettico 2 giugno, Festa della Repubblica, a Casa Cervi, con ‘La Repubblica dai campi rossi’, letteratura, musica, testimonianze, con Marco Balzano, Dario Vergassola, Nicola Lagioia e i content creator Raissa e Momo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Scuola cattolica, la presidente FIDAE rilancia l’appello di Zuppi: educare i giovani è responsabilità concreta verso il futuroLa presidente della FIDAE, Virginia Kaladich, ha commentato le recenti dichiarazioni del cardinale Zuppi sull'importanza dell'educazione dei giovani. A Misano appuntamento con Babbo Natale, nel fine settimana anche laboratori e la tombolaA Misano Adriatico si avvicina un weekend ricco di atmosfera natalizia, tra tradizioni e divertimento per tutta la famiglia. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Carnevale a Bergamo, pienone tra centro e Città Alta - Foto; Capodanno cinese a Firenze, il 1 marzo la Festa delle Lanterne al piazzale Michelangelo; Nizza incorona la Regina: entra nel vivo il Carnevale 2026 tra sfilate, fiori e tradizioni. Meraviglia Murabilia. Ieri il pienone e oggi si chiude con Damiano CarraraLucca, 7 settembre 2025 – Ultimo giorno per Murabilia 2025, la mostra-mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde più importante in Toscana. Dopo la grande partecipazione di venerdì ... lanazione.it Fiera Agricola da record. Pienone di visitatori come mai prima d’ora: Evento che parla a tuttiUna 13esima edizione da record per la Fiera Agricola del Santerno. I numeri parlano chiaro e la tre giorni di evento andata in scena fino a domenica scorsa al Complesso di Sante Zennaro di Imola, mai ... ilrestodelcarlino.it LE CASCATE DELLE DUE ROCCHE di CORLEONE + Ingresso e Visita al Laboratorio della Legalità con contributo incluso + visita libera nel pomeriggio di FICUZZA! ____DOMENICA 19 APRILE 2026____(UNICA DATA). Dopo il gran pienone degli anni prec - facebook.com facebook