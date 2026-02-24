Piccoli rifiuti elettronici tra obbligo e disinformazione | disfarsene correttamente è semplicissimo e gratuito

La scarsa informazione sui rifiuti elettronici ha portato molte persone a smaltirli in modo scorretto. Legambiente ha analizzato 141 negozi e ha scoperto che, anche se il ritiro gratuito è disponibile da dieci anni, ancora molti non conoscono questa possibilità o trovano difficile accedervi. La mancanza di comunicazione chiara contribuisce a un corretto smaltimento che spesso non avviene. Ora, bisogna migliorare l’educazione sui rifiuti elettronici.

La buona notizia è che disfarsene correttamente è, nella maggior parte dei casi, semplicissimo e gratuito: basta consegnarli ai negozi di elettronica, gratuitamente e senza bisogno di comprare qualcosa. Eppure, a più di dieci anni dall'entrata in vigore della legge apposita, qualcosa ancora scricchiola. A dieci anni dall’entrata in vigore dell’articolo 11 del decreto legislativo 492014, che obbliga i negozi di elettronica sopra i 400 metri quadrati a ritirare gratuitamente i RAEE sotto i 25 centimetri anche senza acquisto, Legambiente ha deciso di verificare sul campo. La ricerca Missione RAEE: Zero Scuse, condotta tra ottobre e dicembre 2025, ha monitorato 141 volontari che si sono presentati in incognito in altrettanti grandi negozi di elettronica distribuiti in otto regioni italiane, con in mano un piccolo rifiuto elettronico e una domanda semplice: posso lasciarlo qui gratuitamente? L'86% promosso, il 14% rimandato Il quadro generale è positivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sempre meno rifiuti elettronici smaltiti correttamente, Rap apre i Ccr a piccole e medie impreseL'aumento dei rifiuti elettronici smaltiti in modo scorretto preoccupa sempre di più, mentre RAP apre i Ccr alle PMI per favorire un recupero più efficiente.

Roma, incendio in un centro rifiuti a Vigne Nuove: in fiamme 2 container con rifiuti elettroniciUn incendio si è scatenato ieri sera nel centro di raccolta Ama in via dell’Ateneo Salesiano, nel quartiere di Vigne Nuove.

