piazza italia il progetto di rilancio slitta al 2027

Slitta al 2027 l’iter per la riqualificazione di Piazza Italia e delle aree limitrofe a Nerviano. La gara per l’affidamento dei lavori, secondo quanto emerso, dovrebbe essere indetta in quell’anno. Una decisione che ha acceso il dibattito politico in paese, con la Lega che attacca duramente l’Amministrazione comunale parlando di ritardi e di promesse non mantenute. Il progetto era stato presentato come uno degli interventi centrali per il rilancio del centro cittadino e del commercio locale, anche nell’ambito del Distretto urbano del commercio. La sezione cittadina della Lega ricorda come, già a marzo 2025, attraverso un’interpellanza consiliare, avesse chiesto chiarimenti sui tempi dell’intervento, ricevendo rassicurazioni sul fatto che il 2026 sarebbe stato l’anno del confronto e dell’avvio del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chery punta sull’Italia: nuovi marchi cinesi e rilancio Freelander, l’offensiva auto in arrivo entro il 2027.Chery annuncia che entro il 2027 lancerà in Italia nuovi marchi cinesi e rilancerà il modello Freelander, puntando a conquistare quote di mercato con un’offensiva che mira a cambiare le regole del gioco.

Odissea Siena-Grosseto, i reperti archeologici bloccano i cantieri. Il completamento dei lavori slitta al 2027Odissea Siena-Grosseto, i reperti archeologici bloccano i cantieri.

