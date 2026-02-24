Piano di formazione Orientamenti docenti con nomina tutor e orientatore dovranno completare il corso entro il 28 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha imposto ai docenti di completare entro il 28 febbraio il corso di formazione OrientaMenti, causa la necessità di aggiornare le competenze di base. La normativa, pubblicata con la nota prot. n. 6548 del 12 dicembre 2025, specifica che tutti i docenti incaricati di tutor e orientatore devono partecipare. Il corso, rivolto ai docenti senza precedenti partecipazioni, mira a rafforzare le pratiche di orientamento nelle scuole superiori.

In base alla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 6548 del 12 dicembre 2025, il corso OrientaMenti – Livello base – Scuola secondaria di secondo grado – IV edizione (ID corso: 428260) è destinato a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano già frequentato le precedenti edizioni.

Tutor e orientatori 2025/26: requisiti nomina e retribuzioni. Formazione docenti da completare entro il 28 febbraio 2026 [LO SPECIALE]Questo articolo fornisce informazioni aggiornate sui requisiti di nomina e le retribuzioni per tutor e orientatori nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 202526.

