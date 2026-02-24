L’Usb Piaggio critica il nuovo contratto aziendale, definendolo una resa piuttosto che un rinnovo, e sostiene che penalizza i lavoratori. La decisione di votare arriva in un momento di tensione, con i sindacalisti che denunciano un accordo che, secondo loro, favorisce l’azienda a discapito dei diritti dei dipendenti. La consultazione si svolge oggi e durerà fino a giovedì, coinvolgendo i lavoratori nel processo decisionale.

"Non è un rinnovo, è una resa". Non usano giri di parole i sindacalisti dell’ Usb Piaggio che puntano il dito contro il nuovo contratto aziendale che sarà votato a partire da oggi fino a giovedì. A fine gennaio infatti, è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo con durata 2025–2028. "Quattro anni di stabilità dei costi per le imprese. 60 euro lordi a regime, per di più calcolati ai valori del 2018, significano una cosa sola: recupero parziale, diluito e insufficiente del potere d’acquisto perso", tuona l’Usb. "Nessuna clausola automatica di adeguamento all’ inflazione reale. Nessuna garanzia vera se i prezzi tornano a correre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

McDonald’s svolta storica nel lavoro, firmato il primo contratto integrativo aziendale: il sì anche dei Mc regginiMcDonald's ha annunciato la firma del suo primo contratto integrativo aziendale, segnando una svolta significativa nel settore della ristorazione veloce.

Siglato il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla ParkerIl rinnovo del contratto integrativo alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco è stato firmato oggi, 18 febbraio.

Argomenti correlati

Piaggio, il contratto aziendale. Da oggi si vota. L’attacco dell’Usb; Non c'è più tempo, sì agli investimenti.

Piaggio-Baykar, contratto firmato. Operazione da 40 milioni di euroGenova – Sottoscritto il contratto preliminare per la cessione di Piaggio Aerospace alla turca Baykar, azienda leader nella produzione di aerei senza pilota e tecnologie aerospaziali avanzate. ilsecoloxix.it

Piaggio Aero, firmato contratto preliminare per cessione a BaykarLa cessione di Piaggio Aerospace è sempre più vicina. È stato sottoscritto, infatti, il contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation – le ... ilsole24ore.com

Giornata di assemblee con i lavoratori dello stabilimento di Pontedera della Piaggio. Al centro del dibattito il rinnovo del contratto nazionale e del contratto integrativo. Presente Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm. - facebook.com facebook