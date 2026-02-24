Petrolio la Russia guadagna 193 miliardi di euro contro i 14,5 dell' Europa | così la flotta ombra aggira le sanzioni

La Russia continua a esportare grandi quantità di petrolio, aggirando le restrizioni attraverso una rete di navi non ufficiali. Nonostante le sanzioni, il volume di greggio esportato rimane elevato, con un aumento rispetto ai periodi precedenti. I flussi di petrolio provenienti dalla Russia generano entrate considerevoli, molto più alte rispetto a quelle dell’Europa, evidenziando come le rotte non ufficiali siano fondamentali nel commercio globale.

«Nonostante la dipendenza della Russia dalle petroliere "ombra" sanzionate, i volumi di esportazione del greggio sono superiori del 6% rispetto al periodo pre-invasione». A certificarlo è un report del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) a quattro anni dall'inizio della guerra. Emerge che Cina, India e Turchia assorbono il 93% delle esportazioni di greggio russo (201 milioni di tonnellate). Va detto che nonostante l'aumento delle quantità esportate c'è un crollo di quanto Mosca incassa: «I ricavi della Russia dalle esportazioni di combustibili fossili sono diminuiti del 19% su base annua e sono ora inferiori del 27% rispetto ai livelli precedenti all'invasione su vasta scala. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

