Petardo inesploso esplode | uomo grave trasferito d’urgenza

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver toccato un petardo inesploso nel suo terreno a Monte San Giovanni Campano. La causa dell’incidente è stata la presenza di un ordigno abbandonato, che l’uomo ha tentato di maneggiare senza accorgersi del pericolo. L’esplosione ha provocato gravi ferite, e i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Chiaiamari, dopo aver toccato un petardo inesploso trovato sul suo terreno. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha causato lesioni multiple, tra cui ferite profonde a un braccio, quando l’ordigno è esploso al contatto. Immediatamente è scattato l’allarme e i sanitari del 118 lo hanno trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso di Sora, dove le sue condizioni sono apparse subito serie. Per questo è stato richiesto il supporto dell’eliambulanza per un trasferimento in un ospedale della Capitale, dove è in corso un intervento chirurgico specialistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

