Petardo in campo durante il match contro l' Empoli | ammenda di 10mila euro al Frosinone

Un petardo esploso in campo durante la partita contro l’Empoli ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e un’evacuazione temporanea della tribuna. La presenza di fuochi d’artificio non autorizzati ha portato a una sanzione di 10.000 euro per il club, che ha visto i propri tifosi coinvolti in comportamenti pericolosi. La società ha già preso provvedimenti per rafforzare la sicurezza nelle prossime gare.

Il Giudice Sportivo sanziona il club per il lancio di un petardo al 39° del primo tempo: lievi conseguenze per un calciatore avversario Ammenda di 10.000 euro al Frosinone per il comportamento dei propri sostenitori nel corso dell’ultima gara di campionato. Secondo quanto riportato nel provvedimento disciplinare, al 39° minuto del primo tempo alcuni tifosi hanno lanciato sul terreno di gioco un petardo, esploso non distante da un calciatore della squadra avversaria, il portiere dell'Empoli Fulignati. L’episodio ha provocato al giocatore un forte spavento e un lieve stordimento, senza ulteriori conseguenze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Inter, 50mila euro di ammenda per il petardo ad Audero. La decisione del giudice sportivoIl giudice sportivo ha deciso di multare l’Inter con 50mila euro dopo che durante la partita contro la Cremonese un petardo è stato lanciato dal settore ospiti e ha colpito il portiere Audero.

Petardo in campo durante Cremonese-Inter: individuato il responsabileDurante la partita tra Cremonese e Inter allo Zini, un petardo è stato lanciato in campo da un tifoso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lanciò petardo contro Audero, Daspo di 4 anni per tifoso dell’Inter; Petardo contro Audero, Daspo di quattro anni a un tifoso dell’Inter; Daspo di 4 anni all’ultras dell'Inter che lanciò petardo contro Audero; Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà.

Follia a Rimini: petardo in campo contro un calciatoreUn episodio che riporta alla mente quanto successo nei giorni scorsi in Serie A, quando un ultrà dell’Inter di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ... chiamamicitta.it

Fa esplodere un petardo: 29enne perde tre dita. Si è fermato con la fidanzata nel campo, poi ha fatto scoppiare un candelotto che gli ha dilaniato una manoCAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - Si fermano lungo una stradina di campagna e lui le propone di far esplodere un petardo assieme. Nel tentativo di innescarlo, però, perde tre ... ilgazzettino.it

CAPPELLA MAGGIORE (TV). ESPLODE UN PETARDO, 29ENNE PERDE TRE DITA Si era fermato con la fidanzata in un campo a Cappella Maggiore (Tv) per far esplodere un petardo ma, nel tentativo di innescarlo, il botto gli è esplodo tra le mani. Il ragazzo - facebook.com facebook

Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 Marzo per il petardo che ha ferito Audero. Invece trasferte chiuse fino a fine stagione ai tifosi di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio per gli scontri in autostrada. Quindi: un petardo tirato in campo, durante una partita, è x.com