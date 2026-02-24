Pescara | 400 lavoratori votano per la prima Rsu aziendale

A Pescara, 400 lavoratori di Webhelp-Concentrix hanno votato per eleggere la loro prima Rsu aziendale, in risposta alla richiesta di rappresentanza sindacale. La consultazione si è svolta tra mercoledì e giovedì, portando alla luce il desiderio di coinvolgimento diretto nelle decisioni aziendali. Questo momento segna un passo importante per i dipendenti, che hanno deciso di affermare il loro ruolo all’interno dell’azienda. La partecipazione è stata significativa in questa prima esperienza di voto.

La prima volta per i lavoratori di Webhelp-Concentrix. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, Pescara sarà al centro di un appuntamento sindacale senza precedenti. Nella sede di Webhelp-Concentrix, circa 400 lavoratori saranno chiamati alle urne per eleggere la loro prima rappresentanza sindacale unitaria (Rsu). Un evento storico per un'azienda che, dal 2018, opera nel settore del Customer Relationship Management e del Business Process Outsourcing, diventando un punto di riferimento per l'occupazione locale. L'azienda, che collabora con importanti committenti nazionali e internazionali, impiega una forza lavoro prevalentemente giovane.