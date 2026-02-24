Perugia geometri in festa | la cerimonia per i giovani neo abilitati alla professione

Un evento ha celebrato l’ingresso di oltre trenta giovani geometri nel mondo del lavoro, dopo aver superato con successo gli esami di abilitazione. La causa principale è stata la crescita della domanda di professionisti qualificati nel settore edilizio e urbanistico. La cerimonia si è svolta nella sede del Collegio dei geometri di Perugia, dove i neoabilitati hanno ricevuto il loro attestato e si sono confrontati con colleghi più esperti. La giornata è servita anche a rafforzare i legami tra professionisti emergenti e veterani.

Cerimonia di benvenuto al Collegio dei geometri di Perugia per oltre trenta giovani neoabilitati alla professione. Tanti sono infatti i ragazzi che nel territorio provinciale hanno recentemente completato le procedure necessarie all'iscrizione all'ordine professionale – con il classico percorso o con apposito corso di laurea – e che sono stati quindi accolti e salutati dall'istituzione che riunisce e rappresenta i geometri. Se negli ultimi anni, infatti, si era registrato un forte calo nel numero di ragazzi che intraprendevano questa carriera, con tutti i problemi che ciò ha comportato nel tessuto economico, da un po' di tempo si sta assistendo a un'inversione di tendenza, con i giovani che stanno tornando ad appassionarsi a questa professione.