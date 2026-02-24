Perugia fiamme in un garage a Sant' Erminio

Un incendio ha coinvolto un garage a Sant’Erminio, causando danni significativi. Le fiamme sono divampate presto al mattino e hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Perugia. Il fuoco ha danneggiato alcune biciclette e attrezzi custoditi nel locale. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti. La provenienza delle fiamme resta ancora da chiarire. I pompieri stanno accertando le cause dell’incendio.

Nelle prime ore della mattinata i Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti in zona Sant'Erminio, in via Bramante, per un incendio divampato all'interno di un garage di una palazzina. Sul posto sono intervenuti anche polizia e personale del 118. Gli operatori sono attualmente al lavoro per mettere in sicurezza l'area interessata dalle fiamme.