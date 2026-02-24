Perizia su lesioni David Rossiè giallo

Una perizia rivela che le ferite al volto di David Rossi derivano da una pressione esercitata da altre persone, non da una caduta. La causa delle lesioni appare compatibile con un contatto contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra, piuttosto che con un impatto accidentale. Il dettaglio più sorprendente riguarda la natura delle ferite, che suggerisce interventi esterni. La questione resta aperta e si aspetta un approfondimento.

17.00 Le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra. Sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. E' quanto emerge dalla perizia del medico legale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena,è deceduto il 632013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena.Suicidio? Resta il giallo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Morte di David Rossi, nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpoGianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, ha annunciato una nuova perizia sulle ferite di David Rossi, morto nel 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio a Siena.

Leggi anche: Commissione morte David Rossi, la rivelazione della nuova perizia

Franco #FRACASSI: il caso DAVID ROSSI

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morte di David Rossi, nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpo; Morte David Rossi, svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del suicidio; Morte David Rossi. Nuova perizia sulle ferite al volto. 6 marzo Commissione a Siena; Morte David Rossi, si apre un nuovo capitolo: oggi i dettagli sulle ferite al viso.

Lesioni sul volto di David Rossi non riconducibili alla cadutaLa perizia della Commissione inchiesta: 'Sono compatibili con una pressione esercitataq da terze persone' (ANSA) ... ansa.it

Morte David Rossi, la perizia: Lesioni compatibili con aggressione. Manghi: Urto e sfregamento contro il filo metallicoPotrebbe essere stato aggredito e spinto con il volto contro i fili antipiccione della finestra. È questa la conclusione più forte emersa dalla nuova perizia illustrata alla Commissione parlamentare d ... radiosienatv.it

DAL DITO NELL'OCCHIO ALLA SABBIA NEGLI OCCHI. Doveva essere una critica alla trasmissione. Per dire che David Rossi si è sicuramente suicidato e che il nostro lavoro a Le Iene era completamente sbagliato. Invece Antonio Degortes, col suo "Dito nell' - facebook.com facebook