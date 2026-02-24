Perin Di Gregorio Spalletti rivela | Si pensa a tutto per mettere meno in difficoltà possibile chiunque Cosa c’è dietro le sue parole

Spalletti ha spiegato che la decisione di alternare Perin e Di Gregorio nasce dalla volontà di ridurre al minimo i rischi per la porta. La priorità del tecnico è garantire stabilità e sicurezza, anche durante le partite più decisive. Aggiunge che ogni scelta viene valutata attentamente, considerando le esigenze della squadra e le caratteristiche dei portieri. La strategia mira a mantenere alta la competitività, senza sottovalutare le difficoltà che possono presentarsi.

Perin Di Gregorio, il mister bianconero analizza le complesse gerarchie in porta e scherza sulle scelte per la delicatissima sfida europea. La Juventus prosegue l'avvicinamento al decisivo incontro casalingo di Champions League. La grandissima attesa per il fischio d'inizio continua a crescere a dismisura in tutto l'ambiente bianconero, chiamato a sostenere i propri beniamini in una vera e propria battaglia sportiva. Il pesantissimo svantaggio maturato durante la rocambolesca gara d'andata obbliga lo spogliatoio torinese a cercare un'impresa memorabile davanti al proprio pubblico per continuare il cammino europeo superando le immense difficoltà.