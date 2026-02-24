Perico sulle orme di Antonelli | chi è il fenomeno italiano di 11 anni ingaggiato dalla Mercedes

Perico, un ragazzino di 11 anni proveniente da Bergamo, ha attirato l'attenzione delle scuderie di Formula 1 grazie alle sue vittorie nei kart. La decisione di ingaggiarlo dalla Mercedes deriva dal suo talento e dai risultati ottenuti in pista, che ricordano il percorso di Antonelli, il campione italiano di 13 anni. Figlio di un rallista, Perico si allena duramente per affermarsi nel mondo delle corse automobilistiche, mentre la sua famiglia lo supporta in questa sfida.

Tre finali nella WSK Super Master Series 2026 — La Conca, Sarno, Viterbo — e tre vittorie. A soli 11 anni. Niccolò Perico è il nome nuovo del karting europeo, e adesso è anche l'ultima scommessa del Junior Programme Mercedes, lo stesso vivaio da cui sono passati George Russell e Kimi Antonelli, gli attuali titolari dei sedili Mercedes della F1. L'annuncio è arrivato in concomitanza con il decimo anniversario del programma di Brackley, che nella sua rosa 2026 conta nove talenti impegnati dal karting alla Formula Regional European Championship. Perico è uno dei due nuovi ingressi, insieme al coetaneo tedesco Devin Titz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

