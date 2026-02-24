Perché trovo questo governo anti-italiano e sulla scia di Trump nemico della pace

La decisione di approvare nuove politiche economiche ha scatenato forti proteste tra i cittadini, perché queste misure aumentano le tasse e riducono i servizi pubblici. Molti accusano il governo di anteporre gli interessi delle grandi imprese ai bisogni delle famiglie. Le manifestazioni di piazza si moltiplicano, con scontri tra polizia e studenti. La questione divide l’opinione pubblica, mentre cresce la preoccupazione per il futuro del Paese. La discussione rimane aperta e senza una soluzione chiara.

Ancora una vergogna per tutti noi, nipoti di Mazzini e Garibaldi, Gramsci e Gobetti, Tina Anselmi e Lidia Menapace. Il governo italiano è stato l’unico tra quelli fondatori dell’Unione Europea a presenziare, sia pure con status ibrido e rappresentante amorfo (fino a un certo punto Tajani), all’insediamento della struttura che, secondo Trump, dovrebbe sostituire le Nazioni Unite e amministrare Gaza, sulla quale egli si riserva ovviamente poteri assoluti e che non ha al suo interno neanche l’ombra di un rappresentante palestinese, alla faccia del principio di autodeterminazione dei popoli. Per un buffo e crudele paradosso, il governo delle destre, giunto al potere con grande sfoggio di patriottismo, tricolori al vento e inni nazionali, ha definitivamente tramutato il nostro Paese in zerbino totale del peggiore presidente statunitense mai esistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

