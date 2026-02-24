Perché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026 fatto un disastro me la sono spaccata in due

Tommaso Paradiso si presenta con la mano fasciata a Sanremo 2026 dopo aver subito un incidente domestico. La causa è un giocattolo della figlia, che gli si è conficcato nel dito durante un momento di gioco. L’artista si mostra in buona forma, anche se con qualche fastidio visibile. La ferita si è rivelata più seria del previsto, costringendolo a ricorrere alle cure mediche. La scena ha attirato l’attenzione tra i presenti al festival.

Tommaso Paradiso: dopo Fantozzi per l’annuncio a Sanremo 2026, le sue canzoni a tema film

Terminato oggi il Festival 2026. Ecco i vincitori: 3° posto: Tommaso Paradiso; 2° posto: Serena Brancale; 1° posto: Fedez e Marco Masini. - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com