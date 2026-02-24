Perché slegarsi dalla tecnologia Usa è difficile e rischioso

Macron ha spiegato che liberarsi dalla tecnologia statunitense è complicato e rischioso, perché le aziende americane dominano molte aree chiave. La dipendenza da queste tecnologie rende difficile sviluppare alternative autonome e aumenta i rischi di sorveglianza e controllo. La sua richiesta di accelerare la produzione di componenti nazionali mira a ridurre questa vulnerabilità. La sfida resta nel trovare soluzioni pratiche per rafforzare l’indipendenza tecnologica del paese.

"Dobbiamo accelerare e fornire chiaramente tutti i componenti di un potere geopolitico nella difesa, nella tecnologia e nella riduzione dei rischi nei confronti di tutti le grandi potenze, al fine di essere molto più indipendenti", diceva Emmanuel Macron alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera. Il presidente francese portava all'attenzione due esempi concreti, quali l'intelligenza artificiale e il cloud computing. Macron, nella scia della tradizione transalpina, è sempre stato uno dei più convinti sostenitori dell'indipendenza europea. Non da ultimo, nel settore tecnologico. Staccarsi o quantomeno ridurre il peso di quella americana può essere un obiettivo.